السعودية ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة إستراتيجية ومصالح مشتركة السعودية تدين اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة: انتهاكات وممارسات وحشية شركة علم تعلن عن وظائف برواتب تنافسية وعدة مزايا انفتاح السعودية بدبلوماسيتها الناعمة نحو إفريقيا يعزز رؤية 2030 شاعر الراية يواصل تألقه والمنافسة تصبح أكثر صعوبة في الحلقة السابعة 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بـ القطاع الخاص شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس السعودية تستضيف نزال القرن بتوقيع نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.
وأكدت المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.