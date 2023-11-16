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تعد بمثابة استهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية

السعودية تدين اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة: انتهاكات وممارسات وحشية

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
السعودية تدين اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة: انتهاكات وممارسات وحشية
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

‌‎انتهاكات وممارسات وحشية

وأكدت المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

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