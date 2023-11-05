السعودية تدين بأشد العبارات تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة نونو سانتو: مواجهة الغد قوية والقوة الجوية جيد دفاعيًا ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل مدرب القوة الجوية: سنعمل للحد من خطورة بنزيما تبرعات منصة ساهم لدعم غزة تتجاوز 323 مليون ريال كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا مساند يرد على امرأة ترغب في استقدام طباخ من المغرب توضيح من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمن هم على قائمة الانتظار حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ12 بدوري روشن بداية اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية اليوم
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :” إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.