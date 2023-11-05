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أكدت أن عدم إقالته يعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية

السعودية تدين بأشد العبارات تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
السعودية تدين بأشد العبارات تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
المواطن - واس

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أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :” إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.

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