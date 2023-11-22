السعودية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وتدعو لوقف شامل للعمليات العسكرية

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رحبت المملكة باتفاق الهدنة الإنسانية بشأن الوضع في عزة، كما ثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض.
وجددت المملكة الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.