السعودية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وتدعو لوقف شامل للعمليات العسكرية

رحبت المملكة باتفاق الهدنة الإنسانية بشأن الوضع في عزة، كما ثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض.

وقف شامل للعمليات العسكرية

وجددت المملكة الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.