السعودية تستضيف نزال القرن بتوقيع نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة مباريات تاريخية ينتظرها الملايين من عشاق الملاكمة حول العالم، بعدما استطاعت الرياض تأكيد هيمنتها على عدد من الألعاب الرياضية بخاصة القتالية.

لقاء ملاكمة أسطوري

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن لقاء أسطوري سيحضره نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر، في 23 ديسمبر داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن القول: إنها أفضل بطاقة في تاريخ الملاكمة، على حد تعبير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن يوم 23 ديسمبر في السعودية سيكون بمثابة هدية نهاية العام للملايين حول العالم، حيث تستضيف الرياض ليلة رائعة مليئة بالمقاتلين النجوم والمباريات الرائعة.

نزال تاريخي برعاية سعودية

وتابعت ديلي ميل “المملكة العربية السعودية ستقدم عرضًا ومهرجانًا للملاكمة بين بعض أفضل المواهب في هذه الرياضة. هذا ما نريد رؤيته كمشجعين وهو نوع الحدث الذي يمكن أن يبث حياة جديدة في الملاكمة”.

وأوضحت أن بطل الملاكمة العالمي أنتوني جوشوا سيكون في مواجهة أوتو والين، المقاتل السويدي القوي الذي جاءت خسارته الوحيدة في مسيرته أمام فيوري. ثم سيواجه وايلدر خصم جوشوا السابق جوزيف باركر، الذي توج بطلًا للعالم بين عامي 2016 و2018، وعلى الرغم من تعرضه لثلاث هزائم في سجله، إلا أنه قاسٍ للغاية على أرض الملعب.