السعودية تستضيف نزال القرن بتوقيع نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر

أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر في الرياض
وفي سياق متصل، يقترب بطلا العالم السابقان في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر من الاتفاق على صفقة نزالين من شأنها أن تجعلهما يتواجهان في المملكة العربية السعودية العام المقبل أيضًا.
يقال: إن أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر على وشك الانتهاء من صفقة مواجهة مثيرة في المملكة العربية السعودية، بينما سيجري الثنائي لقاءات مع خصمين منفصلين في 23 ديسمبر في الرياض، بينما يتم الاتفاق على إقامة مواجهة بين الاثنين في عام 2024، وفقًا لتقرير جديد صادر عن The Star.
عام استثنائي للرياضة السعودية
ويقود المحادثات بين المقاتلين العالميين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث إنه جزء من المحادثات مع كلا الفريقين، إلى جانب شركة Queensberry Promotions. وتتمثل الخطة في أن يجتمع جوشوا ووايلدر في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل لخوض مواجهة ضخمة إذا تم الاتفاق على الشروط.
وفي تصريحات سابقة، أشاد جوشوا بتنظيم السعودية في الفعاليات الرياضية، حيث قال: أعلم أن السعوديين سيبهروننا، وأعلم أنه سيكون أمرًا جيدًا؛ لأن الضيافة والنظافة والتنظيم وكل شيء كان جيدًا جدًّا وأعتقد أن هذا العام سيكون أروع بل واستثنائي، في البطولة الماضية والتي كانت منذ 3 سنوات مضت لبّت المملكة أكثر من توقعاتي، ولن أكون مستغربًا إذا كان هذا العام أكثر إدهاشًا.