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اهتمام عالمي بقتال تاريخي ستنظمه المملكة في ديسمبر المقبل

السعودية تستضيف نزال القرن بتوقيع نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
السعودية تستضيف نزال القرن بتوقيع نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة مباريات تاريخية ينتظرها الملايين من عشاق الملاكمة حول العالم، بعدما استطاعت الرياض تأكيد هيمنتها على عدد من الألعاب الرياضية بخاصة القتالية.

لقاء ملاكمة أسطوري

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن لقاء أسطوري سيحضره نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر، في 23 ديسمبر داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن القول: إنها أفضل بطاقة في تاريخ الملاكمة، على حد تعبير الصحيفة.

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وأضافت الصحيفة البريطانية، أن يوم 23 ديسمبر في السعودية سيكون بمثابة هدية نهاية العام للملايين حول العالم، حيث تستضيف الرياض ليلة رائعة مليئة بالمقاتلين النجوم والمباريات الرائعة.

نزال تاريخي برعاية سعودية

وتابعت ديلي ميل “المملكة العربية السعودية ستقدم عرضًا ومهرجانًا للملاكمة بين بعض أفضل المواهب في هذه الرياضة. هذا ما نريد رؤيته كمشجعين وهو نوع الحدث الذي يمكن أن يبث حياة جديدة في الملاكمة”.

وأوضحت أن بطل الملاكمة العالمي أنتوني جوشوا سيكون في مواجهة أوتو والين، المقاتل السويدي القوي الذي جاءت خسارته الوحيدة في مسيرته أمام فيوري. ثم سيواجه وايلدر خصم جوشوا السابق جوزيف باركر، الذي توج بطلًا للعالم بين عامي 2016 و2018، وعلى الرغم من تعرضه لثلاث هزائم في سجله، إلا أنه قاسٍ للغاية على أرض الملعب.

أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر في الرياض

وفي سياق متصل، يقترب بطلا العالم السابقان في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر من الاتفاق على صفقة نزالين من شأنها أن تجعلهما يتواجهان في المملكة العربية السعودية العام المقبل أيضًا.

يقال: إن أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر على وشك الانتهاء من صفقة مواجهة مثيرة في المملكة العربية السعودية، بينما سيجري الثنائي لقاءات مع خصمين منفصلين في 23 ديسمبر في الرياض، بينما يتم الاتفاق على إقامة مواجهة بين الاثنين في عام 2024، وفقًا لتقرير جديد صادر عن The Star.

عام استثنائي للرياضة السعودية

ويقود المحادثات بين المقاتلين العالميين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث إنه جزء من المحادثات مع كلا الفريقين، إلى جانب شركة Queensberry Promotions. وتتمثل الخطة في أن يجتمع جوشوا ووايلدر في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل لخوض مواجهة ضخمة إذا تم الاتفاق على الشروط.

وفي تصريحات سابقة، أشاد جوشوا بتنظيم السعودية في الفعاليات الرياضية، حيث قال: أعلم أن السعوديين سيبهروننا، وأعلم أنه سيكون أمرًا جيدًا؛ لأن الضيافة والنظافة والتنظيم وكل شيء كان جيدًا جدًّا وأعتقد أن هذا العام سيكون أروع بل واستثنائي، في البطولة الماضية والتي كانت منذ 3 سنوات مضت لبّت المملكة أكثر من توقعاتي، ولن أكون مستغربًا إذا كان هذا العام أكثر إدهاشًا.

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