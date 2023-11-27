Icon

لا غالب أو مغلوب في قمة إنتر ميلان ويوفنتوس Icon السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين Icon مهرجان الوليمة يحظى بإعجاب الزوار: تنوع اجتماعي ورحلة من الخيال Icon كلمات مورينيو تُقربه من تدريب الأهلي .. كيف ؟ Icon الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول Icon رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن Icon خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية Icon سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود Icon 6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز Icon ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى الإطلاق في واجهة بوند البحرية بمدينة شنغهاي

السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملتها الترويجية الدولية الأولى في جمهورية الصين، خلال الفترة من 17 وحتى 23 نوفمبر 2023؛ بهدف دعوة الصينيين لاستكشاف الوجهات والباقات والتجارب السياحية الغنية والمتنوعة بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر حملة ترويجية متكاملة تطلقها المملكة في الصين، وتتضمن مهرجان السوق السعودي، الذي يحتفي بالتراث والثقافة والطبيعة الساحرة.

وجرى الإطلاق في واجهة “بوند البحرية بمدينة شنغهاي” بحضور نائب الرئيس التنفيذي للثقافة بمدينة شنغهاي جين لي، ورئيس أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالهيئة السعودية للسياحة الحسن الدباغ، حيث استقبل المهرجان منذ إطلاقه وحتى الآن أكثر من 80 ألف زائر، ووصلت الحملة إلى 500 مليون صيني، وارتفعت الحجوزات إلى المملكة بمعدل 277 ٪ .

قد يهمّك أيضاً
برشلونة ينجو من الخسارة بالتعادل أمام رايو فاليكانو

برشلونة ينجو من الخسارة بالتعادل أمام رايو فاليكانو

“سعود الطبية” تحذر من أعراض شلل الأحبال الصوتية

“سعود الطبية” تحذر من أعراض شلل الأحبال الصوتية

سلسلة عروض مرئية في الصين

وتضمنت الحملة الترويجية في الصين إطلاق سلسلة من العروض المرئية والصوتية التي تبرز المواقع الطبيعية والتاريخية والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، وتسلط الأضواء على الخيام وقوافل الجمال، إضافة لجولة ممتعة في الدرعية التاريخية وقلعة المصمك وسوق الزل ورحلة خاصة لتعلم صناعة العطور، بجانب الانطلاق في رحلة برية، ثم التحليق في سماء العلا، والغوص في أعماق البحر الأحمر، كما تم تطوير عدد من المواد التوجيهية والبرامج التعليمية بلغة الماندرين الصينية للتعريف بالثقافة السائدة وطريقة ارتداء الملابس التقليدية السعودية وكيفية الاتصال بالإنترنت في المطارات الدولية التي تساعد المسافر الصيني في التخطيط لرحلة سلسة وممتعة وآمنة.
وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين قائلاً: “تعد جمهورية الصين الشعبية واحدة من أهم الأسواق الإستراتيجية الرئيسية المستهدفة، باعتبارها واحدة من أكبر مصادر السياح الدوليين، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030، كما استقبلت المملكة هذا العام أكثر من 100 ألف زائر من الصين، ويسرنا أن نطلق هذه الحملة الترويجية الشاملة والأكبر على الإطلاق للترحيب بالسياح من جمهورية الصين الشعبية ودعوتهم للاستمتاع بالوجهات الفريدة والتجارب السياحية الملهمة، والحفاوة السعودية والثقافة الغنية والأصيلة”.

زيارة المملكة

وقال رئيس أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالهيئة السعودية للسياحة: “نأمل من خلال هذه الحملة الترويجية أن نلهم مزيداً من السياح الصينيين لزيارة المملكة العربية السعودية، خاصة بعد التسهيلات المقدمة لإصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية الجديدة والتأشيرة عند الوصول واعتماد الصين للسعودية كوجهة رئيسية للمسافرين من الصين، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.
وأضاف ” كما نعمل مع شركائنا من القطاع الخاص من أجل زيادة المنتجات المقدمة للسياح من الصين، التي بلغت حتى الآن 160 منتجاً، إضافة لتوفير حلول الدفع المخصصة للسياح من الصين، مثل Union Pay وAliPay+”.
الجدير بالذكر أنه تم نشر جميع المواد الترويجية على التلفزيون الوطني الصيني وعدد من أهم المنصات الرقمية في جمهورية الصين الشعبية، مثل: Ctrip وHuawei وMafengwo وTencent، كما تم نشرها في الصفحة المخصصة للصين بمنصة “روح السعودية”، وجميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة السعودية للسياحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات
السعودية اليوم

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان
وظائف

وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

وظائف
ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري...

الرياضة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف
7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت
الرياضة

7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري...

الرياضة
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد
آخر الاخبار

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من...

آخر الاخبار