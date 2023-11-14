السعودية تمتلك ثالث أفضل شبكة طرق في العالم

تمتلك المملكة العربية السعودية ثالث أفضل شبكة طرق على مستوى العالم، عبر نظام من الطرق والطرق السريعة الممتدة عبر المملكة العربية السعودية، وتعتبر شبكة الطرق السعودية واحدة من أكبر الشبكات الطرقية في الشرق الأوسط.

السعودية تمتلك أفضل شبكة طرق بالشرق الأوسط

وتعد شبكة الطرق أمرًا حيويًّا للتنمية الشاملة؛ لأن الطرق توفر إمكانية التنقل وبالتالي فإن تحسين الوصول إلى الطرق يؤدي إلى تقليص وقت التنقل وبالتالي زيادة الإنتاجية.

وجاءت السعودية بالمركز الثالث ضمن قائمة أفضل شبكات الطرق بالعالم، صنفت المنصة المالية “إنسايدر مانكي” أفضل 20 دولة من حيث الطرق في العالم بناءً على جودة الطرق ومتوسط السرعة الصادر من صندوق النقد الدولي في مايو 2022، وتم اختيار متوسط السرعة بين المدن كمقياس رئيسي؛ لأنه يستخدم لقياس البنية التحتية للطرق وإمكانات الوصول.

أهم مكونات شبكة الطرق السعودية

وتتكون شبكة الطرق السعودية من الطرق المعبدة والطرق السريعة والطرق الريفية التي تربط المدن والمناطق السكنية والمواقع الرئيسية والمعالم السياحية في المملكة. تسهم الشبكة الطرقية في تسهيل حركة المرور وتوفير وسائل النقل المريحة والفعالة للمواطنين والزوار.

ومن بين الطرق السريعة الرئيسية في السعودية تشمل الطريق الدائري في الرياض، والطريق السريع الشرقي الذي يربط بين الدمام والخبر والظهران، وطريق الملك فهد الذي يربط بين الظهران والدمام والبحرين، والطريق السريع الشمالي الذي يمتد من الجوف إلى حائل والقصيم وحتى الحدود الأردنية.

تطوير شبكة الطرق السعودية

تعمل السلطات السعودية باستمرار على تطوير وتوسيع شبكة الطرق السعودية لتلبية الزيادة المستمرة في حركة المرور والنمو الاقتصادي. يشمل ذلك مشاريع بناء طرق جديدة وتوسعة الطرق القائمة وتحسين البنية التحتية للطرق وتطوير نظام النقل العام في المملكة.

وتشمل أهم مكونات خطة تطوير شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية التالي:

الطرق الرئيسية: الطريق الدائري: يحيط بالعاصمة الرياض ويسهم في ربط المناطق المختلفة في المدينة.

الطريق السريع: يربط بين المدن الرئيسية في المملكة، مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة. تحسين البنية التحتية: شهدت السعودية استثمارات كبيرة في تحسين بنية الطرق وتطويرها لتلبية احتياجات النقل المتزايدة.

قد تم إنشاء طرق جديدة وتوسيع طرق قائمة لتحسين تدفق حركة المرور. المشروعات الكبيرة: مثل مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة بسرعة عالية.

مشروعات تطوير مستمرة في العديد من المدن والمناطق لتسهيل حركة المرور. التكنولوجيا والابتكار: استخدام التكنولوجيا في إدارة حركة المرور وتحسين السلامة على الطرق.

تطوير نظم النقل الذكية لتحسين تجربة القيادة وتقليل الزحام المروري.

كان هناك تركيز على تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط بين المدن والمناطق.

أفضل شبكات الطرق على مستوى العالم

تصدرت الولايات المتحدة قائمة أفضل الطرق في العالم، إذ يبلغ متوسط السرعة على الطرق بين المدن الكبرى بها 107 كيلومترات في الساعة. وفي المركز الثاني جاءت البرتغال، تلتها بعد ذلك السعودية في المرتبة الثالثة لأن لديها شبكة طرق كبيرة، ثم كندا وفرنسا، بحسب “إنسايدر مانكي”.

ونظرًا لأهمية شبكات الطرق، أدرجت الأمم المتحدة مؤشرًا في أهدافها للتنمية المستدامة من أجل متابعة تطوير البنية التحتية، ويستند هذا المؤشر إلى نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من الطرق الصالحة لكافة المواسم.