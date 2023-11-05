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خلال شهر ديسمبر 2023

السعودية تمدد الخفض التطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
السعودية تمدد الخفض التطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا
المواطن - واس

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أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي لانتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

مراجعة إنتاج النفط

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

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تعزيز الجهود الاحترازية

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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