السعودية تملك المصداقية والعلاقات اللازمة لإبرام اتفاق سلام حقيقي في فلسطين

صعد نجم المملكة العربية السعودية الدبلوماسي على الساحة السياسية، عقب أزمة حرب غزة، بعدما أثبتت السياسة الخارجية للرياض أنها تنحاز وتناصر القضية الفلسطينية على مر التاريخ، وأن المملكة العربية السعودية تمتلك آفاق إبرام اتفاق سلام حقيقي يخدم القضية الفلسطينية.

اتفاق سلام حقيقي برعاية سعودية

القضية الفلسطينية وقالت مجلة “فورين أفيرز” التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن السعودية تملك المصداقية والعلاقات الإقليمية اللازمة لتحقيق اتفاق سلام حقيقي في فلسطين، وأن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة التي ضمت زعماء من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى إيران وتركيا، هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه لدعم

وأشارت المجلة الأمريكية، في تقريرها، إلى أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، قد أدى إلى ما يمكن القول إنه التحدي الأشد خطورة لإستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ الانتفاضات والحروب الأهلية التي هزت العالم العربي ابتداء من عام 2011. قد يهمّك أيضاً 10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا

مشاعر معاداة أمريكا

وأدى الهجوم على قطاع غزة والخسائر الفادحة في الأرواح التي تكبدتها، حيث استشهد أكثر من 12 ألف فلسطيني نتيجة لذلك، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، إلى انتشار مشاعر معاداة أمريكا على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة. ونظرًا لهذه المخاطر، فإن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى تصحيح المسار. وكان هذا صحيحًا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ويصدق الآن بشكل أكبر. ومع ذلك، لم تشر إدارة بايدن إلى أي تعديلات قصيرة أو طويلة المدى تهدف إلى معالجة إخفاقات ومخاطر الإستراتيجية الحالية. وبدلًا من ذلك، أعادت التزامها بنهج أمني شديد يعتمد على عمليات انتشار عسكرية أمريكية أكبر من أي وقت مضى وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية كأساس لكتلة أمنية جديدة بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.