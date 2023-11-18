السعودية تُدين وتستنكر بأشد العبارات القصف السافر على مدرسة الفاخورة بغزة نجم كوت ديفوار بديل نيمار في الهلال حساب المواطن يرد على سؤال : كم الحد المانع للفرد الواحد ؟ ضبط مروجي أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي والقات والشبو موعد مباراة البرتغال وآيسلندا والقناة الناقلة إيلون ماسك يواجه مقاطعة كبرى تقودها أبل والشركات الأمريكية بسبب غزة ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في الهلال سيول وبرد في حائل والقصيم فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية تحذير من التخييم والكشتات حتى الثلاثاء
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.