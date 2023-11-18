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جددت مطالبة قوات الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النار

السعودية تُدين وتستنكر بأشد العبارات القصف السافر على مدرسة الفاخورة بغزة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
السعودية تُدين وتستنكر بأشد العبارات القصف السافر على مدرسة الفاخورة بغزة
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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