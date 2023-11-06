السعودية من بين أفضل 10 وجهات عالمية للسياحة في 2023

تصدرت السعودية قائمة أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، فيما شهدت أقوى نمو في عدد السياح هذا العام مقارنة بعام 2019، حيث تشهد البلاد طفرة كبيرة في استضافة السياح بعد التطورات التي شهدتها السعودية في كافة المجالات بخاصة قطاع الترفيه.

السعودية أفضل وجهة سياحية بالعالم

وأفادت بيانات شركة “ForwardKeys” المختصة بالسياحة والسفر، بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي للسياح الوافدين في عام 2023، حيث عادت نسبة الإشغال السياحي إلى مستويات ما قبل كوفيد للزوار الوافدين مدعومة بالاستثمار في مجال تسويق البلاد كوجهة سياحية والجهود المبذولة لتنويع اقتصاد البلاد، بحسب تقرير اتجاهات السفر العالمية.

ويعكس التقرير عدد السياح الأجانب في عام 2023، بما في ذلك الحجوزات المستقبلية للربع الرابع والأخير من عام 2023، استمرارًا لتعافي قطاع السياحة العالمي في أعقاب انتهاء وباء كورونا.

150 مليون زيارة محلية ودولية

من جهته، أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، زيادة مستهدفات رؤية 2030 من 100 مليون سائح إلى 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030، مؤكدًا أن السياحة السعودية من أهم أعمدة رؤية 2030.

وصرح الوزير أحمد الخطيب، خلال مقابلة سابقة مع قناة Fox News: “نحن نشهد تحولات في القطاع السياحي، وسنتضاعف في العامين المقبلين”، وأضاف: “لقد راجعنا أهدافنا التي تصل إلى 150 مليون زيارة محلية ودولية منها 70 زيارة دولية، وذلك قبل افتتاح مشروع البحر الأحمر ونيوم”.

أهم المعالم السياحية في السعودية

وفي عام 2019، بدأت المملكة العربية السعودية في فتح أبوابها للسياحة الدولية كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة السياحة كقطاع اقتصادي رئيسي. ومنذ ذلك الحين، شهدت السعودية تطورات كبيرة في صناعة السياحة. وتضم السعودية مجموعة من أهم المعالم السياحية حول العالم من بينها: تحتضن السعودية العديد من المعالم الثقافية والتاريخية والطبيعية. تشمل هذه المعالم الكثير من المواقع الدينية المقدسة للمسلمين، بما في ذلك المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. تضم السعودية أيضًا البتراء الصغرى في العلا وموقع مدائن صالح الأثري في العلا، اللذين تم تسجيلهما على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقدم السعودية مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية بما في ذلك ركوب الجمال، وركوب الدراجات الهوائية في الصحراء، والغوص في البحر الأحمر، وركوب الأمواج، ومشاهدة الحياة البرية. تُنظم السعودية العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والترفيهية على مدار السنة، مثل موسم الرياض ومهرجان الجنادرية الوطني. تشمل رؤية المملكة 2030 مشروعات سياحية كبيرة، بما في ذلك مشروعات تطوير السواحل والمدن السياحية الجديدة ومشاريع البنية التحتية لدعم السياحة. السياحة في منطقة الشرق الأوسط

وكانت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ممثلة تمثيلًا جيدًا بشكل خاص بين أفضل 10 دول أداءً على مستوى العالم في مجال السياحة.

وجاءت المملكة العربية السعودية بعد جمهورية الدومينيكان وكولومبيا والمكسيك واليونان في المراكز الخمسة الأولى، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الثامنة بالقائمة، بينما احتلت مصر المرتبة العاشرة بين أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم.

السياحة والسفر في 2023

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس شركة “ForwardKeys”، في القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في رواندا الجمعة الماضية: إن البيانات المتعلقة بأعداد السياح الدوليين في جميع أنحاء العالم أظهرت اختلافات كبيرة بين المناطق.

وقال بونتي: إن توقعات السفر والسياحة في عام 2023 هي تعبير عن التفاؤل الحذر، بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، التي تدور رحاها منذ ما يقرب من شهر، والحرب المستمرة في أوكرانيا.