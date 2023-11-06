لحظة دخول رئيس الحكومة الفلسطينية في نوبة بكاء على الهواء السعودية من بين أفضل 10 وجهات عالمية للسياحة في 2023 منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بالدفاع عن حقوق المرأة المسلمة رحلة المرأة في التاريخ الإسلامي بمعرض جامعة الأميرة نورة برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو مكافحة الفساد تضبط لواءً متقاعدًا وكاتب عدل وموظفين في قضايا رشاوى هداف تميمة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في توكلنا سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر
تصدرت السعودية قائمة أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، فيما شهدت أقوى نمو في عدد السياح هذا العام مقارنة بعام 2019، حيث تشهد البلاد طفرة كبيرة في استضافة السياح بعد التطورات التي شهدتها السعودية في كافة المجالات بخاصة قطاع الترفيه.
وأفادت بيانات شركة “ForwardKeys” المختصة بالسياحة والسفر، بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي للسياح الوافدين في عام 2023، حيث عادت نسبة الإشغال السياحي إلى مستويات ما قبل كوفيد للزوار الوافدين مدعومة بالاستثمار في مجال تسويق البلاد كوجهة سياحية والجهود المبذولة لتنويع اقتصاد البلاد، بحسب تقرير اتجاهات السفر العالمية.
ويعكس التقرير عدد السياح الأجانب في عام 2023، بما في ذلك الحجوزات المستقبلية للربع الرابع والأخير من عام 2023، استمرارًا لتعافي قطاع السياحة العالمي في أعقاب انتهاء وباء كورونا.
من جهته، أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، زيادة مستهدفات رؤية 2030 من 100 مليون سائح إلى 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030، مؤكدًا أن السياحة السعودية من أهم أعمدة رؤية 2030.
وصرح الوزير أحمد الخطيب، خلال مقابلة سابقة مع قناة Fox News: “نحن نشهد تحولات في القطاع السياحي، وسنتضاعف في العامين المقبلين”، وأضاف: “لقد راجعنا أهدافنا التي تصل إلى 150 مليون زيارة محلية ودولية منها 70 زيارة دولية، وذلك قبل افتتاح مشروع البحر الأحمر ونيوم”.
وفي عام 2019، بدأت المملكة العربية السعودية في فتح أبوابها للسياحة الدولية كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة السياحة كقطاع اقتصادي رئيسي. ومنذ ذلك الحين، شهدت السعودية تطورات كبيرة في صناعة السياحة.
وتضم السعودية مجموعة من أهم المعالم السياحية حول العالم من بينها:
وكانت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ممثلة تمثيلًا جيدًا بشكل خاص بين أفضل 10 دول أداءً على مستوى العالم في مجال السياحة.
وجاءت المملكة العربية السعودية بعد جمهورية الدومينيكان وكولومبيا والمكسيك واليونان في المراكز الخمسة الأولى، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الثامنة بالقائمة، بينما احتلت مصر المرتبة العاشرة بين أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم.
وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس شركة “ForwardKeys”، في القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في رواندا الجمعة الماضية: إن البيانات المتعلقة بأعداد السياح الدوليين في جميع أنحاء العالم أظهرت اختلافات كبيرة بين المناطق.
وقال بونتي: إن توقعات السفر والسياحة في عام 2023 هي تعبير عن التفاؤل الحذر، بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، التي تدور رحاها منذ ما يقرب من شهر، والحرب المستمرة في أوكرانيا.