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فاركي العالمية منحتها اللقب بعد تفوقها على 7000 مرشح

السعودية نورا هادي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
السعودية نورا هادي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

حصلت المعلمة السعودية نورا هادي السرور من نجران على جائزة فاركي العالمية للمعلم، مما يضعها ضمن أفضل 50 معلمًا متميزًا في العالم لعام 2023. حيث برزت كمنارة للتميز التعليمي وسط منافسة شرسة، مع 7000 مرشح من 130 دولة للحصول على الاعتراف.

نورا أفضل معلمة على مستوى العالم

وحصدت المعلمة السعودية نورا هادي آل سرور، من إدارة التعليم بمنطقة نجران جائزة “فاركي” العالمية، ضمن أفضل 50 معلمًا متميزًا على مستوى العالم للعام 2023م، وذلك من بين 7000 مرشح من المعلمين والمعلمات من 130 دولة حول العالم، حيث جرى تكريمها في الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي بمنظمة اليونسكو.

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وتعد جائزة أفضل معلم بالعالم، جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.

مسيرة واعتراف عالمي

وأعربت المعلمة نورا آل سرور عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وتحفيزها للمعلمين والمعلمات والطلبة لرفع اسم المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز دافع لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

شهدت مسيرة نورا آل سرور المهنية العديد من الجوائز التي سلطت الضوء على المملكة العربية السعودية. وتتضمن خزانة جوائزها على جائزة المركز الأول لأفضل تصميم تكنولوجيا تعليمية في الشرق الأوسط، وجائزتين ذهبيتين للابتكار في روسيا واليابان، وجائزة المركز الثاني للاتصال التعليمي في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

شهادة عالمية بتميز المعلمة السعودية

كما حصلت على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجائزة التميز التربوي الإنساني من الإيسيسكو، وغيرها. إن المشاركة الفعالة للسرور في المؤتمرات والمعارض والمنتديات المحلية والدولية، إلى جانب عضويتها في المنظمات التعليمية والإنسانية المعتمدة، عززت تأثيرها العالمي.

وجاء الاعتراف العالمي الذي حصلت عليه المعلمة السعودية بمثابة شهادة على تفانيها الذي لا يتزعزع وابتكارها وتأثيرها على التعليم، داخل وخارج حدود المملكة العربية السعودية. مما يؤكد التزامها بالمعايير العالية ومساهماتها التي لا تقدر بثمن في تطور التعليم على أهمية الاعتراف والاحتفال بهؤلاء المعلمين الاستثنائيين الذين يتركون علامات لا تمحى على المجتمع.

أفضل معلمة بالعالم

وفي التحليل النهائي للجائزة، فإن الاعتراف بـ نورا هادي آل سرور، كواحدة من أفضل 50 معلمًا عالميًّا هو انعكاس لتفانيها الهائل وتأثيرها على التعليم. ويؤكد أهمية الاستثمار في المعلمين الذين يشكلون محفزين للتغيير الإيجابي والخطوات المبتكرة في مجال التعليم، والمساهمة في تقدم المجتمع ككل.

وتعد جائزة فاركي العالمية (Farkas Prize)، أهم جائزة مرموقة تُمنح في مجال العلوم الحيوية، وتركز بشكل خاص على مجال العلوم الحيوية الكيميائية والمعلوماتية. تأسست الجائزة عام 2009 بواسطة الأستاذ فاركيس فاركاس، وهو عالم كيمياء عضوي مشهور.

أهم مميزات جائزة فاركي العالمية

تتميز جائزة فاركي العالمية بأنها تمنح لعدة فئات مختلفة في مجال العلوم الحيوية، وتشمل الجوائز الفرعية التالية:

  1. جائزة فاركي في الكيمياء الحيوية: تمنح للعلماء الذين قدموا إسهامات بارزة في فهم وتطوير الكيمياء الحيوية وتطبيقاتها.
  2. جائزة فاركي في الكيمياء الحيوية الحاسوبية: تمنح للعلماء الذين يعملون على تطوير وتقنين الأدوات والتقنيات الحاسوبية لفهم وتحليل الأنظمة الحيوية والجزيئات الحيوية.
  3. جائزة فاركي في علوم الحياة والمعلوماتية: تمنح للعلماء الذين يسهمون في تطوير وتطبيق تقنيات المعلوماتية والتحليل الحاسوبي في البيولوجيا والعلوم الحيوية.

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