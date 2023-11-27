السفارة في جورجيا تحذر المواطنين: عواصف بحرية وانهيارات ثلجية جيسوس: الهلال لن يتنازل عن الفوز أمام نافباخور وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول موعد مباراة الهلال ضد نافباخور وظائف شاغرة لدى البريد السعودي ندوة علمية كبرى تناقش الفتوى في الحرمين الشريفين وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي الأرصاد : الجمعة أول أيام الشتاء وأمطار أعلى من المعدل
حذرت السفارة السعودية في جورجيا المواطنين المتواجدين هناك من عواصف بحرية تصل شدتها 8 درجات خاصة في غرب البلاد.
وقالت السفارة إن السلطات الجورجية دعت السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة 8 درجات، وأخذ الحيطة والحذر بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة.
وتابعت : لذا تدعو السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جورجيا الى أخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.
وفي حالة وجود طارئ لا قدر الله التواصل فوراً على الرقم: 995598033300+