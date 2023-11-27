السفارة في جورجيا تحذر المواطنين: عواصف بحرية وانهيارات ثلجية

حذرت السفارة السعودية في جورجيا المواطنين المتواجدين هناك من عواصف بحرية تصل شدتها 8 درجات خاصة في غرب البلاد.

وقالت السفارة إن السلطات الجورجية دعت السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة 8 درجات، وأخذ الحيطة والحذر بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة.

وتابعت : لذا تدعو السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جورجيا الى أخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.

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