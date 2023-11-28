قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية السفير الأمريكي: تهانينا للرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030 مالكوم يُحرز الهدف الأول لـ الهلال وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 12 وظيفة شاغرة لدى التركي القابضة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية فيصل بن فرحان: سنقدم إكسبو مميزًا سيغير معادلة المعرض الدولية
هنأ السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني المملكة على فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.
وقال السفير، في فيديو له عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: “تهانينا للعاصمة السعودية الرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030”.
وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.
ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.
السفير الأمريكي #مايكل_راتني: "تهانينا للعاصمة السعودية #الرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030"#الرياض_إكسبو2030 #RiyadhExpo2030 pic.twitter.com/9uU3QFk8uC
— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) November 28, 2023