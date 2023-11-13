وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق والدفاع المدني يحذر الدفاع المدني يخلي 3 أشخاص بعد حريق في الرياض جوازات مطار حائل تعيد مسافرًا أفغانيًا حاول الدخول بجواز مزور تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك جسر الملك فهد يذكر بشروط دخول الخادمة والسائق للبحرين الموارد البشرية لـ القطاع الخاص: وثقوا عقود العاملين إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة
انتقد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي اللعب على عواطف الجمهور وتصدر الشعبوية للموقف في الوقت الراهن.
وقال السلمي : هذه الأيام، الأولوية والمقدمة للشعبوية مع الأسف الشديد، اللعب على عواطف الشعوب المتعطشة للانتصارات، حتى وإن كانت وهمية، العقل مغيب، العاطفة تقود، ثم تستيقظ تلك الشعوب على مزيد من الصدمات والعودة للواقع، لكنها تعود مجددًا إلى العاطفة وتصديق العنتريات مع أول أزمة أو حدث.
والمعروف أن الشعبوية مصطلح يحمل العديد من المدلولات المتناقضة والمثيرة للجدل، وهو خطاب سياسي موجه إلى الطبقات الشعبية، قائم على انتقاد الأنظمة السياسية والنخب ويلعب على عواطف الشعوب.