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تغييب العقل وتحكم العاطفة أبرز مظاهرها

السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب
المواطن - فريق التحرير

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انتقد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي اللعب على عواطف الجمهور وتصدر الشعبوية للموقف في الوقت الراهن.

وقال السلمي : هذه الأيام، الأولوية والمقدمة للشعبوية مع الأسف الشديد، اللعب على عواطف الشعوب المتعطشة للانتصارات، حتى وإن كانت وهمية، العقل مغيب، العاطفة تقود، ثم تستيقظ تلك الشعوب على مزيد من الصدمات والعودة للواقع، لكنها تعود مجددًا إلى العاطفة وتصديق العنتريات مع أول أزمة أو حدث.

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والمعروف أن الشعبوية مصطلح يحمل العديد من المدلولات المتناقضة والمثيرة للجدل، وهو خطاب سياسي موجه إلى الطبقات الشعبية، قائم على انتقاد الأنظمة السياسية والنخب ويلعب على عواطف الشعوب.

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