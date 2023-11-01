السومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

حرص مهاجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، السوري عمر السومة على تهنئة السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034.

كأس العالم 2034 في السعودية

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو بالأمس، عن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية رسميًا.

وستكون السعودية أول دولة تُنظم بمفردها نهائيات بطولة كأس العالم، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، ليصبح عدد المباريات 104 لقاءات.

السومة يهنئ السعودية

وقال عمر السومة عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “أبارك للسعودية حكومة وشعبًا الفوز باستضافة كأس العالم، تستاهلون كل خير يا أهل السعودية وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز.. كأس العالم 2034”.

ويملك النجم السوري مسيرة حافلة في الملاعب السعودية بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث لعب في صفوفه منذ عام 2014، قبل أن يرحل بعد هبوطه لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وشارك عمر السومة مع الأهلي، في 246 مباراة، وسجل 195 هدفًا، وتوج بكأس ولي العهد في 2015، والثلاثية التاريخية في 2016، دوري المحترفين، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.