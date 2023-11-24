Icon

لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان Icon حكام مباريات اليوم في دوري روشن السعودي Icon حساب المواطن يرد على موظفة قطاع خاص تقيم مع أهلها Icon موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد Icon خطيب المسجد النبوي: ادعموا أهل غزة بالدعاء والغذاء والدواء والمال والكساء Icon تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو Icon التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض Icon لحظة إحباط تهريب 416.250 حبة كبتاجون عبر ميناء جدة Icon تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر Icon الاتفاق يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد منذ 2021 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

السيسي : يجب التحرك الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
السيسي : يجب التحرك الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتحرك الفوري للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين مطلب ملح لحل القضية الفلسطينية.

السيسي يشيد بالهدنة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع الرئيس المصري مع كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في القاهرة اليوم.

قد يهمّك أيضاً
منتخب إسبانيا يدعم جافي

منتخب إسبانيا يدعم جافي

مبابي عينه على صدارة هدافي منتخب فرنسا

مبابي عينه على صدارة هدافي منتخب فرنسا

وشدد الرئيس المصري على أهمية وقف إطلاق النار ودخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة مشددًا في الوقت نفسه على رفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن التهجير لا يتم بالقول لكنه يتم على الأرض فعليًا حيث تحاول إسرائيل أن تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بالنسبة للشعب الفلسطيني لإجبارهم على الخروج من غزة.

رفض التهجير القسري

وشدد على أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري، مشيرًا في الوقت نفسه أن بلاده استقبلت 9 ملايين لاجئي من السودان وسوريا والعراق وغيرهم لوجود مشاكل في بلادهم لكن بلادهم قائمة بالفعل لكن في غزة فالأمر يختلف لأن إسرائيل ترغب في إخلاء القطاع من سكانه.

ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح بل إن إسرائيل هي التي عطلت خروج العالقين من حملة الجنسيات المزدوجة.

تقدير لموقف مصر

بدورهما جدد كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، شكرهما لمصر على جهودها في الوصول إلى الهدنة الإنسانية في غزة ومساعدتها في إخراج الرعايا الأجانب من القطاع.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
الرياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية
السعودية اليوم

المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
السعودية اليوم

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء...

السعودية اليوم
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو
الرياضة

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي...

الرياضة
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
السعودية اليوم

أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

السعودية اليوم
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
حساب المواطن

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب...

حساب المواطن