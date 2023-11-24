السيسي : يجب التحرك الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتحرك الفوري للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين مطلب ملح لحل القضية الفلسطينية.

السيسي يشيد بالهدنة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع الرئيس المصري مع كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في القاهرة اليوم.

وشدد الرئيس المصري على أهمية وقف إطلاق النار ودخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة مشددًا في الوقت نفسه على رفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن التهجير لا يتم بالقول لكنه يتم على الأرض فعليًا حيث تحاول إسرائيل أن تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بالنسبة للشعب الفلسطيني لإجبارهم على الخروج من غزة.

رفض التهجير القسري

وشدد على أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري، مشيرًا في الوقت نفسه أن بلاده استقبلت 9 ملايين لاجئي من السودان وسوريا والعراق وغيرهم لوجود مشاكل في بلادهم لكن بلادهم قائمة بالفعل لكن في غزة فالأمر يختلف لأن إسرائيل ترغب في إخلاء القطاع من سكانه.

ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح بل إن إسرائيل هي التي عطلت خروج العالقين من حملة الجنسيات المزدوجة.

تقدير لموقف مصر

بدورهما جدد كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، شكرهما لمصر على جهودها في الوصول إلى الهدنة الإنسانية في غزة ومساعدتها في إخراج الرعايا الأجانب من القطاع.