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السيول تجري في جازان بعد الأمطار الغزيرة Icon أمطار غزيرة وجريان السيول شمال منطقة مكة المكرمة Icon ترامب : إيران كانت تستأذني قبل استهداف قواعدنا بالعراق لأغراض سياسية Icon تقويم التعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج جاهزية في 24 تخصصاً Icon الدفاع المدني: ابتعدوا عن تجمعات السيول والتزموا بالتعليمات Icon أبشر : بدء مزاد لوحات حرف وحرفين Icon الخضراوات الورقية تعزز المناعة في الشتاء Icon الأمر بالمعروف تناقش دور منسوبيها في حماية النشء من الانحرافات الفكرية Icon رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا علاقة له بغزة Icon أرامكو تعلن توزيع أرباح بقيمة 110.18 ملیار ﷼ Icon

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السيول تجري في جازان بعد الأمطار الغزيرة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
السيول تجري في جازان بعد الأمطار الغزيرة
المواطن - فريق التحرير

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اندفعت المياه في الأودية ومجاري السيول في منطقة جازان بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم وتتزايد فرص استمرار الأمطار حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جريان الأودية في بيش وصبيا وجزر فرسان وغيرها من مدن ومحافظات المنطقة.

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أمطار جازان

وهطلت اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات بيش، وصبيا، وهروب، والريث، و الدرب، ومركزي العالية وفوز الجعافرة ، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيدٍ من الأمطار.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق السعودية وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق السعودية (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان) اليوم الثلاثاء.

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