الجمهور مودعًا عبدالله الجربوع: 50 عامًا في خدمة الهلال زيدان يحدد موعد عودته للتدريب ترقية 717 فرداً من منسوبي الدفاع المدني وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة ديربي الهلال والنصر يجذب أنظار العالم إلى الرياض نيوم تعلن عن “سيرانا”.. وجهة سياحية جديدة وبيئة مثالية للحياة الفاخرة الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف أئمة ومؤذنين الأهلي يسعى لاستعادة توازنه ضد أبها هل ورقة العمل الحر تؤثر على دعم حساب المواطن؟ خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- وظائف الأئمة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا