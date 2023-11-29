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لحملة الثانوية في مختلف مناطق المملكة

الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف أئمة ومؤذنين

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف أئمة ومؤذنين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- وظائف الأئمة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

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2- وظائف المؤذنين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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