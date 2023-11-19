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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الثاني

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الثاني
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتواجد في صدارة قائمة مميزة.

الشباب يتألق هجوميًا بالشوط الثاني

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة الأعلى في نسبة تسجيل الأهداف بالشوط الثاني، وينفرد الشباب بالصدارة برصيد 12 هدفًا، بنسبة وصلت إلى 75%.

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الشباب في دوري روشن
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الثاني بقائمة أكبر نسبة أهداف في الشوط الثاني بنسبة 73%، يليه الاتفاق بـ68%، ثم الحزم بنسبة وصلت إلى 67%، وحل الخليج خامسًا بـ62%.

أبها
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

الهلال في صدارة دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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