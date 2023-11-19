الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الثاني

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتواجد في صدارة قائمة مميزة.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة الأعلى في نسبة تسجيل الأهداف بالشوط الثاني، وينفرد الشباب بالصدارة برصيد 12 هدفًا، بنسبة وصلت إلى 75%.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الثاني بقائمة أكبر نسبة أهداف في الشوط الثاني بنسبة 73%، يليه الاتفاق بـ68%، ثم الحزم بنسبة وصلت إلى 67%، وحل الخليج خامسًا بـ62%.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.
ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.