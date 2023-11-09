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ضمن منافسات دوري المحترفين

الشباب عينه على الفوز الـ13 ضد الرائد

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
الشباب عينه على الفوز الـ13 ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة نتائجه الإيجابية بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.

الرائد يستضيف الليوث اليوم

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الليوث في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

مباراة الرائد ضد الشباب
موعد مباراة اليوم – المصدر @alraedclub

الشباب يتفوق ضد الرائد

وتُعد مباراة الرائد ضد الشباب اليوم، هي المواجهة رقم 31 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الليوث من تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر 6 مرات، وتعادلا في 12 لقاء.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وتُعتبر مباراة اليوم، هي أكثر مواجهة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008/ 2009، انتهت بالتعادل.

ويدخل الليوث مباراة اليوم، منتشيًا بعد فوزه على الاتحاد بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليعود إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي أمام فريق كبير، فيما يطمح الرائد في استعادة توازنه وتحقيق الفوز الثاني.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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