الشباب عينه على الفوز الـ13 ضد الرائد

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة نتائجه الإيجابية بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الليوث في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.
وتُعد مباراة الرائد ضد الشباب اليوم، هي المواجهة رقم 31 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الليوث من تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر 6 مرات، وتعادلا في 12 لقاء.
وتُعتبر مباراة اليوم، هي أكثر مواجهة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008/ 2009، انتهت بالتعادل.
ويدخل الليوث مباراة اليوم، منتشيًا بعد فوزه على الاتحاد بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليعود إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي أمام فريق كبير، فيما يطمح الرائد في استعادة توازنه وتحقيق الفوز الثاني.