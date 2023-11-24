الشباب يأمل في استعادة توازنه ضد الأهلي

يطمح الشباب بقيادة المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

مواجهة قوية غدًا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على نظيره الأهلي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء يوم غد السبت، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الليوث في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

الشباب يسعى للفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، رغم تغيير الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر، والتعاقد مع بيكسان، إلا أن النتائج غير مطمئنة.

ويسعى الليوث لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الرائد بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الفوز في مباراة الغد، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد الثلاث نقاط.