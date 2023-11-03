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ضمن منافسات دوري المحترفين

الشباب يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد في الرياض

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
الشباب يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، لاستعادة بريقه أمام الاتحاد، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الشباب يسعى للفوز

ويستضيف الشباب نظيره الاتحاد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

وفشل الليوث في تحقيق الفوز على ملعبه في الرياض، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال آخر 4 مواسم بالدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الفريقان يسعيان لاستعادة التوازن

ويدخل الفريقان مباراة الشباب ضد الاتحاد بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد أبها، فيما تغيب الانتصارات عن العميد آخر 4 جولات، ليتراجعا في الترتيب.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل قمة اليوم، يحتل الليوث المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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