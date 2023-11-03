الشباب يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد في الرياض

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، لاستعادة بريقه أمام الاتحاد، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الشباب يسعى للفوز

ويستضيف الشباب نظيره الاتحاد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وفشل الليوث في تحقيق الفوز على ملعبه في الرياض، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال آخر 4 مواسم بالدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

الفريقان يسعيان لاستعادة التوازن

ويدخل الفريقان مباراة الشباب ضد الاتحاد بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد أبها، فيما تغيب الانتصارات عن العميد آخر 4 جولات، ليتراجعا في الترتيب.

وقبل قمة اليوم، يحتل الليوث المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.