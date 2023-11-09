الشباب يسعى لمواصلة تألقه مع بيسكان

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة انطلاقته المميزة مع المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، وتحقيق الفوز أمام الرائد اليوم.

الرائد يستضيف الليوث اليوم

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الليوث في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

الشباب يسعى لتحقيق الفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراة اليوم، منتشيًا بعد فوزه على الاتحاد بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليعود إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي أمام فريق كبير، ما يُحفز لاعبيه.

ويعول إيغور بيسكان، عن تألق لاعبيه، وفي مقدمتهم؛ الثنائي الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرازيلي كارلوس جونيور، من أجل الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، والتقدم في الترتيب.