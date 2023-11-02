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في دور ربع النهائي

الشباب يواجه النصر .. نتائج قرعة كأس الملك

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
الشباب يواجه النصر .. نتائج قرعة كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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كشفت نتائج قرعة كأس الملك ضمن مباريات دور الثمانية عن مواجهات نارية، وذلك بعد إقامة القرعة مساء اليوم.

نتائج القرعة

وجاءت المواجهات كالتالي بعد الكشف عن نتائج قرعة كأس الملك: “الفيصلي ضد الاتحاد” و”الشباب ضد النصر” و”أبها ضد الخليج” و”الهلال ضد التعاون”.

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ثمن نهائي كأس الملك

وكانت مباريات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، انتهت كالتالي: “الفيصلي فاز على النجمة بثلاثية دون رد، الخليج فاز على ضمك بركلات الترجيح، الهلال فاز على الحزم بثلاثية دون رد”.

وفي مباريات أول أمس “فاز التعاون على الوحدة بنتيجة 2- 0، الشباب هزم الفتح بنتيجة 2- 1، النصر هزم الاتفاق 1- 0، الاتحاد هزم الفيحاء بثلاثية دون رد، أبها فاز على الأهلي بنتيجة 2- 1”.

وتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كل من “الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، النصر، الاتحاد، أبها”.

 

 

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