الشباب يواجه النصر .. نتائج قرعة كأس الملك

كشفت نتائج قرعة كأس الملك ضمن مباريات دور الثمانية عن مواجهات نارية، وذلك بعد إقامة القرعة مساء اليوم.

نتائج القرعة

وجاءت المواجهات كالتالي بعد الكشف عن نتائج قرعة كأس الملك: “الفيصلي ضد الاتحاد” و”الشباب ضد النصر” و”أبها ضد الخليج” و”الهلال ضد التعاون”.

ثمن نهائي كأس الملك

وكانت مباريات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، انتهت كالتالي: “الفيصلي فاز على النجمة بثلاثية دون رد، الخليج فاز على ضمك بركلات الترجيح، الهلال فاز على الحزم بثلاثية دون رد”.

وفي مباريات أول أمس “فاز التعاون على الوحدة بنتيجة 2- 0، الشباب هزم الفتح بنتيجة 2- 1، النصر هزم الاتفاق 1- 0، الاتحاد هزم الفيحاء بثلاثية دون رد، أبها فاز على الأهلي بنتيجة 2- 1”.

وتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كل من “الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، النصر، الاتحاد، أبها”.