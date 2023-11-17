الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22 ديسمبر

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن فصل الشتاء يبدأ أرصاديًا في 1 ديسمبر وفلكيًا في 22 ديسمبر.

انخفاض درجات الحرارة

وتابع في تصريحات إلى الإخبارية، أن فرص انخفاض الحرارة بدأت بشكل واضح على مناطق المملكة خاصة كلما اتجهنا شمالًا، مؤكدًا أن المناطق الشمالية هي أولى المناطق التي تستقبل الموجات الباردة.

وتوقع القحطاني انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة خلال العشرة أيام المقبلة.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف.