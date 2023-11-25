الشرطي قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في محبسه

كشفت تقارير صحفية أمريكية، صباح اليوم السبت، عن تعرض الشرطي المدان بقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، للطعن داخل سجنه.

طعن داخل السجن

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الشرطي الأمريكي ديريك شوفين المدان بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، تعرض للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غربي الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن شوفين تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا.

إدانة قاتل جورج فلويد

وكانت محكمة أمريكية قضت في السادس من يوليو الماضي بسجن ضابط شرطة منيابوليس السابق ديريك تشوفين لمدة 22 عامًا، بعد اتهامه بجريمة قتل فلويد، بعدما جثا بركبته لأكثر من 9 دقائق على رقبته، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في مايو 2020.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.

وقتل فلويد يوم 25 مايو، بعدما ضغط الشرطي شوفين على عنقه وهو موثق اليدين، لاتهامه باستخدام ورقة نقدية مزورة فئة 20 دولارا لشراء سجائر من متجر.

وفارق فلويد الحياة لاحقًا في مستشفى، بعدما تبيّن أن الورقة النقدية سليمة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة اللحظات الأخيرة لفلويد وهو ينادي والدته ويقول: “لا أستطيع التنفس”، وهو ما أصبح صرخة حاشدة لحركة “حياة السود مهمة”.