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سجال أثار حفيظة المغردين وأكدوا أن كلاًّ منهم في وادٍ

الشريان: العربية سابقة في الغباء المهني وتمارس دعاية سياسية بليدة.. والمهيني يرد

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
الشريان: العربية سابقة في الغباء المهني وتمارس دعاية سياسية بليدة.. والمهيني يرد
المواطن - فريق التحرير

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هاجم الإعلامي داود الشريان عبر حسابه في منصة ” إكس” ، قناة العربية ووصفها بممارسة دعاية سياسية بليدة، والغباء المهني.

وقال الشريان : “أعتقد أن قناة العربية أصغر من التعبير عن السعودية، ولا تعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والإسلامية، ودورها المحوري في إدارة أزمات المنطقة”، مضيفاً “أن قناة العربية مشاهداتها متدنية، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء المهني والخور”.

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سجال بين الشريان والمهيني

وأثارت كلمات داود الشريان الأخيرة، حفيظة ممدوح المهيني رئيس قناتي العربية والحدث ما دفعه للرد بقوله: “مع الاحترام لك .. شبكة العربية هي الأكثر مشاهدة ولو طلبت المعلومات الموثقة سأرسلها لك بكل رحابة صدر.. تعرف أن العربية مهنية وتلتزم بهذا الخط حتى في أكثر الأوقات صعوبة. ورغم أنه سهل علينا أن نتلاعب بالجماهير ونزيف المعلومات ونحرك العواطف ونركب الموجة الشعبوية ولكننا لا نفعل لأننا نحترم المشاهدين ونحترم أنفسنا ونصر على هذا الخيار حتى لو تعرضنا للمزايدات والتخوين كما يحدث هذه الأيام”.

في المقابل أثارت حالة السجال بين الشريان والمهيني ردود الأفعال بين القراء والمتابعين في منصة إكس، حيث علق البعض بأن مضمون منشور داود الشريان يسير في اتجاه ومنحى يختلف تماماً عن رد المهيني، وأن الأخير لم يفهم ما يقصده الشريان.

أيهما نصدق؟

وعلق الإعلامي محمد الحيزان بقوله : “سجال بين داود الشريان ورئيس قناة العربية ممدوح المهيني.. الأول: القناة غير قادرة على تقديم #السعودية.. الثاني: لدينا أرقام تدحض رأيك، وقد قابلنا وزير خارجية أمريكا.. أيهما نصدق؟ لا أحد! لماذا؟! داود مُنح قيادة طائرة التلفزيون السعودي فهوى بها..

وأما ممدوح، فمعظم تعليقه ليس ذا صلة”.

وتفاعل سليمان مع حالة الشد والجذب بين الشريان والمهيني بقوله “مع الاحترام لك كلامك في جهة وكلام داوود في جهة أخرى، هو يتحدث عن الهجوم على السعودية وأنت تتحدث عن متابعة حرب غزة، فهم السؤال هو نصف الإجابة”.

كل منهم في وادٍ

فيما علق أبو ناصر بقوله : “توضيحك في وادي وتغريدة الشريان في وادي.. حقيقية كالشمس في رابعة النهار لا مقارنة بين العربية التي تمثل قارة وبين الجزيرة التي تمثل حارة..”.

بينما علق أسعد الغامدي بقوله “أنت في وادٍ والأستاذ داود يتكلم في موضوع آخر لم تفهم السؤال هذه مشكلتك. لا تغامر وتندم”.

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