الشريان يعتذر عن الإساءة لقناة العربية : وقعت في أبجديات الأصول والمهنية

اعتذر الإعلامي داود الشريان عن انتقاده اللاذع لقناة العربية مؤكدًا أن وقع في أخطاء مهنية فضلًا عن أبجديات الأصول في توجيه النقد.

وكتب الشريان : في تغريدتي عن قناة العربية، وقعت في أبجديات الأصول، فضلًا عن المهنية، وهي أني قلت رأيًا في العلن، عن عمل زملاء أعمل معهم في ذات المؤسسة، وكان بإمكاني توصيل الفكرة عبر بريد إلكتروني، فضلًا عن أني استخدمت عبارات فيها الكثير من المبالغة، وإن شئت، التجني، على جهد زملاء يبذلون ما في وسعهم لمواجهة هذا الطوفان من التحريض على وطني السعودية؛ لهذا وجب عليّ الاعتذار لهم بشدة، ومن الجميع.

انتقاد الشريان

وقال الشريان: “أعتقد أن قناة العربية أصغر من التعبير عن السعودية، ولا تعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والإسلامية، ودورها المحوري في إدارة أزمات المنطقة”، مضيفًا “أن قناة العربية مشاهداتها متدنية، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء المهني والخور”.