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أكد استخدامه عبارات فيها الكثير من المبالغة والتجني

الشريان يعتذر عن الإساءة لقناة العربية : وقعت في أبجديات الأصول والمهنية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
الشريان يعتذر عن الإساءة لقناة العربية : وقعت في أبجديات الأصول والمهنية
المواطن - فريق التحرير

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اعتذر الإعلامي داود الشريان عن انتقاده اللاذع لقناة العربية مؤكدًا أن وقع في أخطاء مهنية فضلًا عن أبجديات الأصول في توجيه النقد.

وكتب الشريان : في تغريدتي عن قناة العربية، وقعت في أبجديات الأصول، فضلًا عن المهنية، وهي أني قلت رأيًا في العلن، عن عمل زملاء أعمل معهم في ذات المؤسسة، وكان بإمكاني توصيل الفكرة عبر بريد إلكتروني، فضلًا عن أني استخدمت عبارات فيها الكثير من المبالغة، وإن شئت، التجني، على جهد زملاء يبذلون ما في وسعهم لمواجهة هذا الطوفان من التحريض على وطني السعودية؛ لهذا وجب عليّ الاعتذار لهم بشدة، ومن الجميع.

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رد مدير قناة العربية

وأثارت كلمات داود الشريان الأخيرة، حفيظة ممدوح المهيني رئيس قناتي العربية والحدث ما دفعه للرد بقوله: “إن شبكة العربية هي الأكثر مشاهدة ولو طلبت المعلومات الموثقة سأرسلها لك بكل رحابة صدر.. تعرف أن العربية مهنية وتلتزم بهذا الخط حتى في أكثر الأوقات صعوبة. ورغم أنه سهل علينا أن نتلاعب بالجماهير ونزيف المعلومات ونحرك العواطف ونركب الموجة الشعبوية ولكننا لا نفعل لأننا نحترم المشاهدين ونحترم أنفسنا ونصر على هذا الخيار حتى لو تعرضنا للمزايدات والتخوين كما يحدث هذه الأيام”.

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