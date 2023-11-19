أمطار غزيرة وسحب كثيفة على جدة الشريان يعتذر عن الإساءة لقناة العربية : وقعت في أبجديات الأصول والمهنية المواجهة الأولى بين السعودية والأردن في تصفيات المونديال وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وصول سيارتي إسعاف على متن الطائرة الإغاثية السعودية الـ13 حقيقة رغبة ريال مدريد في بقاء أنشيلوتي أمير سعيود يتفوق على الدوسري في المراوغة وظائف شاغرة لدى أرامكو لريادة الأعمال إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية في الدليل التنظيمي لإدارات التعليم الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن
اعتذر الإعلامي داود الشريان عن انتقاده اللاذع لقناة العربية مؤكدًا أن وقع في أخطاء مهنية فضلًا عن أبجديات الأصول في توجيه النقد.
وكتب الشريان : في تغريدتي عن قناة العربية، وقعت في أبجديات الأصول، فضلًا عن المهنية، وهي أني قلت رأيًا في العلن، عن عمل زملاء أعمل معهم في ذات المؤسسة، وكان بإمكاني توصيل الفكرة عبر بريد إلكتروني، فضلًا عن أني استخدمت عبارات فيها الكثير من المبالغة، وإن شئت، التجني، على جهد زملاء يبذلون ما في وسعهم لمواجهة هذا الطوفان من التحريض على وطني السعودية؛ لهذا وجب عليّ الاعتذار لهم بشدة، ومن الجميع.
وقال الشريان: “أعتقد أن قناة العربية أصغر من التعبير عن السعودية، ولا تعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والإسلامية، ودورها المحوري في إدارة أزمات المنطقة”، مضيفًا “أن قناة العربية مشاهداتها متدنية، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء المهني والخور”.
وأثارت كلمات داود الشريان الأخيرة، حفيظة ممدوح المهيني رئيس قناتي العربية والحدث ما دفعه للرد بقوله: “إن شبكة العربية هي الأكثر مشاهدة ولو طلبت المعلومات الموثقة سأرسلها لك بكل رحابة صدر.. تعرف أن العربية مهنية وتلتزم بهذا الخط حتى في أكثر الأوقات صعوبة. ورغم أنه سهل علينا أن نتلاعب بالجماهير ونزيف المعلومات ونحرك العواطف ونركب الموجة الشعبوية ولكننا لا نفعل لأننا نحترم المشاهدين ونحترم أنفسنا ونصر على هذا الخيار حتى لو تعرضنا للمزايدات والتخوين كما يحدث هذه الأيام”.