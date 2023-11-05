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الكثير من أسئلة الاختبار تخضع للرأي

الشريان يفتح ملف الرخصة المهنية.. تضخيم للفوائد والأهداف بلا مراجع !

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
الشريان يفتح ملف الرخصة المهنية.. تضخيم للفوائد والأهداف بلا مراجع !
المواطن - فريق التحرير

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فتح الإعلامي داود الشريان النقاش حول اختبار الرخصة المهنية، معتبرًا إياه بأنه تضخيم للفوائد والأهداف، وذلك عبر حلقة خصصها ضمن برنامج الثانية مع داود على إذاعة mbc-fm- اليوم الأحد- باستضافة عدد من المتخصصين.

10 معايير فضفاضة

وبين المشرف التربوي عبدالرحمن الشراري أن هناك تضخيمًا للفوائد المرجوة من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، ولا يوجد مرجع محدد لهذا الاختبار.

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وقال في لقاء ببرنامج “الثانية مع داود” على إم بي سي إف إم”، اليوم الأحد: إنه لا مشكلة في موضوع الاختبار وهيئة تقويم التعليم وضعت 10 معايير فضفاضة، ولهذا يجب وضع مرجع محدد والاختبار لا يخرج عن هذا المرجع، موضحًا أن الإشكالية تكمن في أن كثيرًا من أسئلة اختبار الرخصة المهنية تخضع للرأي على الرغم من أن هناك اختلافًا في المواقف التربوية؛ وبالتالي لا يتم معرفة رأي الدكتور الفاضل الذي وضع اختبار الرخصة المهنية.

مرجع محدد

وتابع الشراري أنه يجب عمل مرجع محدد من هيئة تقويم التعليم ولا يخرج عنه الاختبار؛ لأن هذا هو التطوير الحقيقي، وينادي به الجميع منذ سنوات؛ لأن الرخصة المهنية يشترط لها اختباران، الأول تربوي عام ويضم 10 معايير على اختلاف التخصصات بما فيهم الوكيل والموجه الطلابي والمشرف، وهؤلاء لا يمارسون مهمة التدريس داخل الفصل بل لهم مهام إدارية.

 

 

 

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