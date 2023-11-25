الشيخ السديس: خطة استراتيجية لتعظيم رسالة المسجد النبوي الوسطية

تتحرك رئاسة الشؤون الدينية في مسار استراتيجي موحد متناغم؛ لبلوغ المستهدفات الدينية، وتحقيق الأثر الإيجابي لرسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي الدينية الوسطية عالميًا، وفق مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية؛ المبنية على الاستراتيجية المستقبلية؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبنِّي الإبداع وتحقيق الهداية للعالمين.

رسالة المسجد النبوي

وتعظيمًا لرسالة المسجد النبوي؛ عقيدةً وشريعةً ومنهجًا، وتهيئة للأجواء التعبدية الإيمانية، وحرصًا على متابعة سير الأعمال الدينية في المنظومة الدينية بالمسجد النبوي؛ يقوم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، غدًا الأحد بزيارة إلى المدينة المنورة؛ للوقوف عن كثب على مسارات الخِدمات الدينية في المسجد النبوي، ولضمان تفاعلها مع مرتكزات الاستراتيجية المستقبلية للرئاسة؛ بهدف تعظيم وإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، وترسيخ مكانة المملكة الإسلامية والعالمية، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية في وجدان الإنسانية.

خطة استراتيجية نوعية

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي: أن رئاسة الشؤون الدينية شرعت فور صدور قرار مجلس الوزراء الموقر باستحداث الجهاز؛ في وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية النوعية في الحرمين الشريفين؛ لتعظيم مفاصل المنظومة الدينية، ورفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والإرشادية والتوعوية، وتعضيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وتعزيز الرحلة الإيمانية، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين والزائرين دينيًا وعلميًا ومعرفيًا وفكريًا وسلوكيًا؛ كونها محور أساسي لنشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم.

وتابع قائلًا: إن جولته التفقدية لمنظومة الخِدمات الدينية بالمسجد النبوي؛ تهدف لضمان توحيد وتناغم مسارات الجهود الدينية، فضلًا عن الوقوف ميدانيًا على نطاقات العمل الدينية داخل المسجد النبوي، إلى جانب حث وتشجيع القيادات الدينية الميدانية على بذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لهم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وفق أعلى معايير الجودة وحوكمة الأداء وقياس الأثر.

زيارات ميدانية

وسيعقد رئيس الشؤون الدينية خلال جولته التفقدية؛ سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القيادات الدينية بمنظومة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي، إلى جانب الزيارات الميدانية؛ لتفقد مسارات العمل الديني داخل المسجد النبوي، والدرس العلمي؛ الذي يلقيه في رحاب المسجد النبوي.

وتتجه منظومة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي؛ نحو تعزيز إثراء التجربة الرقمية الدينية وتجويدها؛ بما يساهم في تكامل الخِدمات الرقمية الدينية، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية وتفعيل المبادرات النوعية: الشرعية والعلمية، والدعوية، والتوعوية، والتوجيهية، والإرشادية؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًا.