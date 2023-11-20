الشيخ السند يستأنف دروسه في المسجد الحرام

استأنف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس الأحد درسه في شرح كتاب “الجامع في صفة الوضوء”، من تأليفه، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن هذه الدروس تأتي ضمن سلسلة دروس دورية لمعالي الدكتور عبدالرحمن السند، يقدمها في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يشرح فيها عددًا من الكتب الفقهية ويجيب عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.