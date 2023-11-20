الشيخ السند يستأنف دروسه في المسجد الحرام التماس بكيبل تحت الأرض يثير الذعر في حي الأجاويد بجدة جوازات جسر الملك فهد تضبط باكستانيًا حاول تهريب شخصين للسعودية تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر طعنًا بسكين في الشرقية لحظة اندفاع سيول القويعية بشدة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني عدم جدية مستفيد الضمان الاجتماعي في البحث عن العمل يوقف المعاش نجوى إبراهيم بعد تعرضها للتنمر : “عندي سرطانات وهموت قريب” برعاية ولي العهد.. مؤتمر القدرات البشرية ينطلق فبراير المقبل 100 ألف ريال غرامة تجاوز الحمولة المسموح بها في الشاحنات
استأنف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس الأحد درسه في شرح كتاب “الجامع في صفة الوضوء”، من تأليفه، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
الجدير بالذكر أن هذه الدروس تأتي ضمن سلسلة دروس دورية لمعالي الدكتور عبدالرحمن السند، يقدمها في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يشرح فيها عددًا من الكتب الفقهية ويجيب عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.