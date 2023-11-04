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الصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
الصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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دعت وزارة الصحة أولئك الذين يعانون من نوبات الربو أثناء هطول المطر بالتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية لتجنب المضاعفات.

تجنب نوبات الربو

وقالت الصحة إنه ينصح بما يلي وقت هطول الأمطار

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  • البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة مع وضع كمامة.
  • استخدام البخاخ الوقائي وفقًا للخطة العلاجية.
  • التأكد من توفر بخاخ الربو معك.
  • متابعة توقعات الطقس باستمرار.

إرشادات إسعافية

وفي وقت سابق كشفت هيئة الهلال الأحمر عن بعض الإرشادات الإسعافية المهمة للتعامل مع أزمة الربو الحادة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للربو.

ونصحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، في حالة التأكد أن ما يعاني منه المريض هو نوبة ربو حادة، بضرورة طمأنة المريض والتهدئة من روعه، ومساعدته على الجلوس أو أخذ الوضعية المريحة له، مع مساعدته لأخذ جرعة من بخاخ أو بخار (الفنتولين) الذي يستعمله.

نوبات الربو

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