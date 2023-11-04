سبب يدفع روبن نيفيز لمغادرة الهلال إلى نيوكاسل الصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار الجماهير تتفاعل مع النشيد الوطني السعودي قبيل عرض كراون جول سداسية مان سيتي ضد بورنموث تصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي تصوير جوي رائع يوثق جريان وادي الرمة شمال الحليفة أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية أكثر من نصف مليون متبرع عبر منصة ساهم لإغاثة غزة كاميرا ترصد لحظة وقوع زلزال نيبال القوي قبل سقوط 132 قتيلًا وعد كانتي لجماهير الاتحاد توقعات أسعار العقار في السعودية تثير الجدل
دعت وزارة الصحة أولئك الذين يعانون من نوبات الربو أثناء هطول المطر بالتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية لتجنب المضاعفات.
وقالت الصحة إنه ينصح بما يلي وقت هطول الأمطار
وفي وقت سابق كشفت هيئة الهلال الأحمر عن بعض الإرشادات الإسعافية المهمة للتعامل مع أزمة الربو الحادة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للربو.
ونصحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، في حالة التأكد أن ما يعاني منه المريض هو نوبة ربو حادة، بضرورة طمأنة المريض والتهدئة من روعه، ومساعدته على الجلوس أو أخذ الوضعية المريحة له، مع مساعدته لأخذ جرعة من بخاخ أو بخار (الفنتولين) الذي يستعمله.