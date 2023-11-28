الصحة: 80% من المنومين بالعناية المركزة بسبب الأنفلونزا الموسمية لم يأخذوا اللقاح

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، من خطورة إهمال تلقي اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية.

أهمية تلقي اللقاح

وقال العبدالعالي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس “يؤسفنا أن 80% من المنومين في العناية المركزة بسبب الانفلونزا الموسمية منذ بداية الموسم؛ لم يأخذوا اللقاح، نرجو الله لهم ولكل مريض الشفاء والسلامة”.

وأضاف “نصيحة صادقة ينبغي ألا نتردد ولا نتأخر في الحصول على اللقاح للوقاية من شدة المرض، خاصة الفئات المعرضة للمخاطر عند الإصابة”.