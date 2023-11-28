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لا تتردد أو تتأخر في الحصول على اللقاح للوقاية من شدة المرض

الصحة: 80% من المنومين بالعناية المركزة بسبب الأنفلونزا الموسمية لم يأخذوا اللقاح

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
الصحة: 80% من المنومين بالعناية المركزة بسبب الأنفلونزا الموسمية لم يأخذوا اللقاح
المواطن - فريق التحرير

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حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، من خطورة إهمال تلقي اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية.

أهمية تلقي اللقاح

وقال العبدالعالي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس “يؤسفنا أن 80% من المنومين في العناية المركزة بسبب الانفلونزا الموسمية منذ بداية الموسم؛ لم يأخذوا اللقاح، نرجو الله لهم ولكل مريض الشفاء والسلامة”.

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وأضاف “نصيحة صادقة ينبغي ألا نتردد ولا نتأخر في الحصول على اللقاح للوقاية من شدة المرض، خاصة الفئات المعرضة للمخاطر عند الإصابة”.

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