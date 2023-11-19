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تزامنًا مع إطلاق سبيس إكس رحلتها الصاروخية الثانية

الصراع بين إيلون ماسك وجيف بيزوس يصل للفضاء

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
الصراع بين إيلون ماسك وجيف بيزوس يصل للفضاء
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شركة سبيس إكس SpaceX في عام 2002، أي بعد عامين من تأسيس بيزوس لشركة Blue Origin في عام 2000، فيما بلغ حجم استثمارات العملاقين 400 مليار دولار، إلا أن الصراع بين أغنى رجلين في العالم وصل لأقصى حد.

المنافسة بين بيزوس وإيلون ماسك على الفضاء

وتعود المنافسة بين الشركتين المملوكتين لأغنى رجلين بالعالم لعام 2021، بعدما قدمت شركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس، دعوى قضائية ضد وشركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك وناسا، وذلك احتجاجًا على منحها “عقدًا مربحًا بشكل خاطئ” لشركة “سبيس إكس”.

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وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه بصرف النظر عن رفع الدعاوى القضائية، فقد كان كلاهما يتشاجران علنًا وسرًّا حيث قاما بتوجيه ضربات لبعضهما بقيمة مليار دولار على الأقل.

انطلاق مركبة ستار شيب

أطلقت شركة “سبيس إكس” رحلتها الصاروخية الثانية من سلسلة “ستار شيب” أمس السبت، حيث تحاول الشركة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تطوير صناعة فضائية عملاقة تتجاوز التطورات السابقة، فيما يستعد إيلون ماسك لإنفاق ملياري دولار تقريبًا على تطوير برامج فضائية حالية وجديدة خلال العام المقبل، وفق ما أوردت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية.

انطلقت مركبة ستار شيب في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت الشرقي من منشأة الشركة في تكساس وحلقت لأكثر من سبع دقائق وانفصلت بنجاح عن دافع الاطلاق قبل أن يقوم النظام الموجود على متن الصاروخ بتدمير المركبة عمدًا في منتصف الرحلة حيث في وقت لم يكن فيه أي أحد على متن الرحلة التجريبية. وقال جون إنسبروكر مهندس التكامل الرئيسي في سبيس إكس: “لقد فقدنا البيانات من المرحلة الثانية، ما نعتقده الآن هو أن نظام إنهاء الرحلة الآلي في المرحلة الثانية تم تشغيله متأخر جدًّا من عملية الاحتراق”.

المنافسة بين العملاقين

بعد أن أمضى 30 عامًا طويلة يحاول السيطرة على الفضاء الإلكتروني، ينتقل مؤسس أمازون الآن إلى فلوريدا للتركيز أكثر على سباق الفضاء، وهو إعلان أدلى به قبل أسبوعين من مهمة SpaceX، وإنها خطوة رمزية من قبل مؤسس أمازون حيث إن كل من ناسا وسبيس إكس لديهما قواعدهما في فلوريدا.

وأطلق جيف بيزوس أول رحلات صاروخية شبه مدارية على متن صاروخ نيو شيبرد في عام 2021. وهو الآن يعمل على تكثيف تطوير New Glenn- وهي مركبة مدارية أكثر قوة صممتها شركة Blue Origin للتنافس مع صاروخ SpaceX الرئيسي.

ويسعى كلا المليارديرين، الذين تبلغ قيمة ثروتهم 400 مليار دولار، للتنافس علنًا وسرًّا منذ عام 2004 للفوز بسباق الفضاء الطموح عبر شركتي الصواريخ الخاصة بهما.

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