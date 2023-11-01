الضمان الاجتماعي: 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 مايكروسوفت تطرح تحديثًا رئيسيًّا لنظام التشغيل ويندوز 11 بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20% بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا في جوائز الاتحاد الآسيوي .. سالم الدوسري سادس سعودي يُتوج بالأفضل في آسيا بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور
كشف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين عن آلية وخطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية المقدمة من المستفيدين بالتزامن مع بدء إيداع الدفعة 23 اليوم.
ويمكن الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية من خلال ما يلي:
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدأت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، شاملة رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل وفق التوجيه الملكي الكريم.
وكانت منصة الضمان والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.
ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100، فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.
وتهدف الزيادة إلى تحقيق ما يلي: