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بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة شاملًا الزيادة

الضمان الاجتماعي: 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
الضمان الاجتماعي: 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين عن آلية وخطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية المقدمة من المستفيدين بالتزامن مع بدء إيداع الدفعة 23 اليوم.

الاطلاع على نتيجة الاعتراض

ويمكن الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية من خلال ما يلي:

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  • تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • الانتقال إلى البرامج.
  • اختر برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
  • الدخول إلى الاعتراضات.
  • الضغط على رمز العين للاطلاع على النتيجة.

إيداع الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدأت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، شاملة رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل وفق التوجيه الملكي الكريم.

الحد الأقصى للمعاش الضماني

وكانت منصة الضمان والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100، فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.

وتهدف الزيادة إلى تحقيق ما يلي:

  • المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.
  • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.
  • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
  • تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.

الضمان الاجتماعي

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