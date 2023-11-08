الضمان الصحي يحدد قيمة تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة

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أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة.
وقال المجلس، عبر حسابه في منصة إكس: “إن تغطية التكلفة تصل في حدها الأقصى إلى 15 ألف ريال، وذلك خلال مدة الوثيقة”.
وتابع مجلس الضمان الصحي أن نسبة التحمُّل 0 إلى 20%، والحد الأقصى للمشاركة في الدفع هو ألف ريال.
وكان مجلس الضمان الصحي قد أكد أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه طبيًّا إلى عمر 24 شهرًا.
وقال مجلس الضمان الصحي عبر حسابه على منصة “إكس”: إن “لضمان وصول طفلك للتغذية السليمة؛ تغطي وثيقة الضمان الصحي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه حتى عمر 24 شهرًا”.
وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي أن الوثيقة الموحدة تغطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.
كما أفاد المجلس أن التأمين الحالي مختلف عن تأمين السفر الذي يوفر الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء السفر إلى الدول الأخرى.