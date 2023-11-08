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تصل في حدها الأقصى إلى 15 ألف ريال

الضمان الصحي يحدد قيمة تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
الضمان الصحي يحدد قيمة تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة.

عمليات جراح السمنة

وقال المجلس، عبر حسابه في منصة إكس: “إن تغطية التكلفة تصل في حدها الأقصى إلى 15 ألف ريال، وذلك خلال مدة الوثيقة”.

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وتابع مجلس الضمان الصحي أن نسبة التحمُّل 0 إلى 20%، والحد الأقصى للمشاركة في الدفع هو ألف ريال.

وكان مجلس الضمان الصحي قد أكد أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه طبيًّا إلى عمر 24 شهرًا.

تكلفة حليب الأطفال

وقال مجلس الضمان الصحي عبر حسابه على منصة “إكس”: إن “لضمان وصول طفلك للتغذية السليمة؛ تغطي وثيقة الضمان الصحي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه حتى عمر 24 شهرًا”.

تغطية الأجهزة الطبية

وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي أن الوثيقة الموحدة تغطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.

كما أفاد المجلس أن التأمين الحالي مختلف عن تأمين السفر الذي يوفر الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء السفر إلى الدول الأخرى.

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