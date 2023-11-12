الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تغادر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة محافظ الحريق يفعّل حملة “اعتناء” والأمر بالمعروف تشارك في معرض تابع للكلية التقنية طيران الرياض تستعد لطلب 100 طائرة بوينغ ماكس في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال أكتوبر لقطات لتدفق سيول وادي الفرع جنوب المدينة المنورة 5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول سال السعودية تعلن توزيع 19% أرباحاً مرحلية واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة نجران
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.