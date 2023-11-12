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تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة

الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تغادر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تغادر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً.

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الحملة السعودية الشعبية

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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