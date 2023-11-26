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على متنها 39 طنًا من المساعدات المتنوعة

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم, الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

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عبور القوافل الإغاثية

وعبرت اليوم، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الطائرة الإغاثية السعودية

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