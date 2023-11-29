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على متنها 31 طناً من المساعدات لأهل غزة

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 تغادر مطار الملك خالد

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ صباحاً
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 تغادر مطار الملك خالد
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الطائرة الإغاثية السعودية الطائرة الإغاثية السعودية

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