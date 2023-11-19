الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تصل مطار العريش كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال جسر الملك فهد: سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر رياض محرز الأكثر صناعة للفرص المنتخب السعودي عينه على الصدارة غاياردو خامس أرجنتيني يقود الاتحاد أمطار السيل الكبير شمال الطائف أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها الشريان: العربية سابقة في الغباء المهني وتمارس دعاية سياسية بليدة.. والمهيني يرد الأرصاد الجوية : رفع درجة الإنذار على الرياض وحائل إلى اللون الأحمر
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.