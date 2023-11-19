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على متنها سيارتا إسعاف من أصل 20

الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 تصل مطار العريش

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 تصل مطار العريش
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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