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على متنها 3 سيارات إسعاف

الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف من أصل (20) سيارة، من المقرر وصولها تباعًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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