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تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة

الطائرة الـ 8 لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل العريش بأول دفعة سيارات إسعاف

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
الطائرة الـ 8 لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل العريش بأول دفعة سيارات إسعاف
المواطن - فريق التحرير

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وصلت الطائرة السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش المصري تحمل على متنها أول دفعة من سيارات الإسعاف.

3 سيارات إسعاف

وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

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وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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