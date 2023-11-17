الأخضر يبدأ مشوار التصفيات برباعية للمرة الأولى موعد إعلان أهلية حساب المواطن فوز تاريخي لـ كولومبيا ضد البرازيل الطائرة الـ 8 لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل العريش بأول دفعة سيارات إسعاف وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى كريستيانو رونالدو يواصل تألقه بـ3 أرقام مميزة كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية وضباب على 10 مناطق 30 وظيفة شاغرة بفروع شركة ساماكو وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وصلت الطائرة السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش المصري تحمل على متنها أول دفعة من سيارات الإسعاف.
وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
فيديو | الطائرة السعودية الـ 8 لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل إلى مطار العريش تحمل على متنها أول دفعة من سيارات الإسعاف #الإخبارية pic.twitter.com/QbpMsGgmEi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2023