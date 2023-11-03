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بالرغم من تحذيرات المدني بشأن الأحوال الجوية

الطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
الطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء
المواطن - فريق التحرير

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على الرغم من تحذيرات الجهات المعنية والدفاع المدني من حالة الطقس على غالبية مناطق المملكة خلال الفترة الحالية، إلا أن البعض يجازف ويلجأ إلى استغلال إجازة نهاية الأسبوع للخروج والسفر.

ووثق مقطع فيديو عددًا من الشباب بتقلبات جوية ورياح شديدة تداهمهم أثناء تنظيمهم كشتة في الصحراء، حيث بين الفيديو الشباب يجلسون على كراسي بجانب خيمة، ويستمتعون بالأجواء الطبيعية وسرعان ما تغيرت حالة الجو بشكل مفاجئ.

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وأظهر الفيديو برقًا ورياحًا شديدة تداهم الشباب، وسقطت الخيمة عليهم، فيما سارعوا بالهروب من أسفلها.

وعلق البعض على الفيديو بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات وتحذيرات الجهات المختصة والدفاع المدني؛ حتى لا تقع حوادث مؤسفة بسبب الطقس غير المستقر.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة.

طقس الرياض

كما يُتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والمجمعة ورماح والزلفي والغاط وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والخرج والمزاحمية والحريق والقويعية وعفيف والأفلاج، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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