العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة سياران التي ضربت أوروبا، إلى 12 قتيلًا الجمعة، كما تسبّبت العاصفة في اضطرابات كبيرة في ظل إغلاق موانئ وإلغاء رحلات جوية.

وأدّت العاصفة، التي تحوّلت باتجاه الشرق بعدما ضربت ساحل المحيط الأطلسي، إلى مقتل خمسة أشخاص في توسكانا شمال وسط إيطاليا، حيث تسبّبت في هطول أمطار قياسية، وفقًا للسلطات المحلية.

حالة الطوارئ

وقال حاكم توسكانا حيث أعلنت حالة الطوارئ يوجيني جياني: “ما حصل الليلة الماضية في توسكانا يحمل اسمًا وهو التغيّر المناخي”.

وفي فلورنسا، حذّر رئيس البلدية ماريو نارديلا ليل الخميس الجمعة عبر منصة “إكس” من أنّ “الوضع حرج”، مع توقع وصول نهر أرنو إلى ذروة فيضانه الجمعة عند منتصف النهار.

كما أفادت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن عن إصابة 47 شخصًا في فرنسا.

من ناحية أخرى، أدت العاصفة سياران إلى تعطيل حركة السكك الحديدية في بلجيكا، خصوصًا في منطقة فلاندر.

كذلك، توقّفت حركة الملاحة البحرية، الخميس، في منطقة ميناء أنتويرب، فيما شهد مطار بروكسل تأخيرات عديدة.

وفي فرنسا، لا يزال حوالى مليون منزل بدون كهرباء صباح الجمعة، مقارنة بـ1,2 مليون في اليوم السابق، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران.

ووصلت العاصفة سياران بعد ظهر الخميس إلى إنجلترا، حيث تسبّبت الرياح القوية والأمطار في اضطرابات كبيرة، في ظلّ تعليق حركة الملاحة البحرية من ميناء دوفر خلال فترة الصباح، بينما تمّ إغلاق المدارس.