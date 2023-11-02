ضربت العاصفة سيارا بريطانيا وفرنسا وجميع أنحاء غرب أوروبا، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، فيما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من الخروج في تلك الأوقات حيث تكون حياة الجميع معرضة للخطر.

إجلاء العشرات وإغلاق المدارس

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” بأنه تم إجلاء العشرات من الأشخاص وإغلاق المدارس في جيرسي، بعد أن دمرت الرياح التي وصلت سرعتها إلى 102 ميل في الساعة، وتم إغلاق أكثر من 300 مدرسة في جميع أنحاء جنوب إنجلترا، بينما تم الإعلان عن وقوع حوادث كبرى في هامبشاير وجزيرة وايت وجيرسي.

ضربت رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومتراً في الساعة ساحل فرنسا الأطلسي خلال الليل، فيما تجتاح العاصفة سيارا البلدان بجميع أنحاء غرب أوروبا، وتقتلع الأشجار وتحطم النوافذ، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون أسرة فرنسية اليوم الخميس، بحسب “بي بي سي”. The strong waves due to the storm ciara on Sidmouth seafront in England 🇬🇧 TELEGRAM JOIN 👉https://t.co/KunqgpQfdk pic.twitter.com/emd9yYcYhH — Distress News (@Top_Distress) November 2, 2023 العاصفة سيارا تسبب انقطاع الكهرباء وتحطمت الأسطح، وانقطعت الكهرباء عن الآلاف، وتوقفت بعض خطوط القطارات تماماً وأوقف ميناء ببريطانيا دوفر جميع الرحلات البحرية في وقت سابق، مما أدى إلى ظهور طوابير طويلة للشاحنات على الطرق. وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال ميناء دوفر إنه أوقف جميع الرحلات البحرية بسبب الطقس العاصف. ومع ذلك، فقد أكدت الآن أنه ستتم إعادة فتح الميناء أمام سفن الشحن، مضيفة أنه قد يكون هناك تأخيرات خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب تعطل حركة المرور. وأضافت في منشور أنه يتعين على الركاب أيضًا “التحقق من مشغل العبارة الذي اختاروه للحصول على التحديثات على مدار اليوم”.

سيارا تجتاح بريطانيا