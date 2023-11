ضربت رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومتراً في الساعة ساحل فرنسا الأطلسي خلال الليل، فيما تجتاح العاصفة سيارا البلدان بجميع أنحاء غرب أوروبا، وتقتلع الأشجار وتحطم النوافذ، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون أسرة فرنسية اليوم الخميس، بحسب “بي بي سي”.

The strong waves due to the storm ciara on Sidmouth seafront in England 🇬🇧

— Distress News (@Top_Distress) November 2, 2023