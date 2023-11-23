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بعد إجراء منظار للقولون

العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل
المواطن - فريق التحرير

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انتابت الأطباء حيرة كبيرة بعد العثور على ذبابة داخل أمعاء رجل أثناء فحص القولون بالمنظار، وهي سليمة تمامًا وعلى قيد الحياة.

وكان المريض، البالغ من العمر 63 عامًا، قد ذهب لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة هذا العام.

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منظار القولون

ووضع الأطباء كاميرا داخل أمعائه لإجراء منظار القولون، وكانت العملية تسير بشكل طبيعي حتى وصلوا إلى القولون المستعرض، وهو أعلى الأمعاء الغليظة، حيث تم العثور على الذبابة. ويقول الأطباء: إن كيفية وصول الذبابة إلى هذا المكان لا يزال لغزًا.

وقال الأطباء، من كلية الطب بجامعة ميسوري، في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي: “تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا جدًّا بمنظار القولون. إنه لغز، ولا نعرف كيف وصلت الذبابة السليمة إلى القولون المستعرض”.

وأوضح المريض: إنه لم تظهر عليه أي أعراض، وليس لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. وأضاف أنه تناول فقط السوائل الصافية في اليوم السابق للإجراء لإفراغ الجهاز الهضمي، كما كان مطلوبًا منه. وفي المساء الذي سبق صيامه الذي استمر 24 ساعة، قال: إنه تناول وجبة من البيتزا والخس، لكنه لا يتذكر وجود ذبابة في طعامه.

حالة نادرة جدًّا

ومن المعروف في حالات نادرة أن الذباب ويرقاته يصيب الأمعاء البشرية في حالة تسمى النغف المعوي، لكن ذلك يحدث عند تناول طعام يحتوي على بيض الذباب واليرقات. وفي حالات نادرة، يمكن للبيض أن ينجو من حمض المعدة ويفقس، ثم ينمو داخل الجسم. وقد تم ربط هذه الظاهرة في السابق بالموز الفاسد.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن بعض المرضى لا يعانون من أية أعراض، لكن آخرين يعانون من آلام في البطن والقيء والإسهال. ويُعتقد أن داء النغف يكون أكثر شيوعًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا بين إبريل وسبتمبر، عندما يتم رؤية الذباب بشكل أكبر.

ورفض متحدث باسم كلية الطب بجامعة ميسوري الإدلاء بمزيد من التعليقات، بحسب موقع ميترو البريطاني.

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