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بعد 6 أشهر من انضمامه للهلال

العروض الإنجليزية تُهدد استمرار روبن نيفيز

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
العروض الإنجليزية تُهدد استمرار روبن نيفيز
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز باهتمام أكثر من ناد إنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

3 فرق إنجليزية تستهدف ضم نيفيز

ودخل روبن نيفيز، دائرة اهتمامات ناديي نيوكاسل يونايتد وآرسنال، حيث أبديا رغبتهما في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي، إلا أن التقارير تؤكد تمسك الهلال باستمراره.

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وأكد موقع Football Insider، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انضم إلى قائمة الأندية الإنجليزية الراغبة في التعاقد مع نيفيز، حيث يريد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا ضمه بدلًا من كالفين فيليبس.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر spl

ولفت الموقع إلى أن مسؤولي نادي الهلال متمسكون ببقاء روبن نيفيز، وأكدوا في أكثر من مناسبه التزامه بكامل عقده، ولكن النجم البرتغالي يرغب في الانطلاق إلى أوروبا مجددًا، وشدد على أن الصورة ستتضح بشكل رسمي في يناير.

وسيجد آرسنال والسيتي، صعوبة كبيرة في حسم الصفقة، خاصة أن نيوكاسل يبذل قصارى جهده لضمه، بعد إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي، لـ 10 أشهر من قبل الاتحاد الإيطالي، بسبب قضية مراهنات غير قانونية.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @SPL

روبن نيفيز مع الهلال

وكان روبن نيفيز قد انضم إلى صفوف الهلال في الصيف، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي بعقد ممتد لـ3 مواسم، وشارك معه في 17 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدفًا، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة خورخي جيسوس.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

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