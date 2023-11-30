العشب والكلأ على مد البصر في القوز بعد الحالة المطرية لعبة موبايل تتفوق على بابجي بإيرادات قيمتها 1.8 مليار دولار مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس إيداع معاش الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة المدرسية 3 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 32 مليون مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11 14 سيارة إسعاف مقدمة من السعودية تتجه إلى قطاع غزة تحديد موعد بدء إدراج وتداول “الرياض للحديد” في سوق نمو برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في الرياض
وثق مقطع فيديو متداول، أجواء مركز القوز بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، لاسيما الأحياء الجنوبية من القوز، بعد الحالة المطرية.
وأظهر المقطع، امتداد العشب والكلأ والإبل على مد البصر، في مشهد يثلج الصدور، بعد هطول أمطار الخير.
جنوب القوز الان ⛈️تصويري pic.twitter.com/OgM5CbCtuT
— الغــيث ⚡️⛈️ (@duribalmazan) November 30, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.