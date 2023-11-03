العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس، الجمعة، مدعومًا بأسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة في الوقت الذي عززت فيه مؤشرات على انتهاء التشديد النقدي، المعنويات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمائة مدعومًا أيضًا بأرباح تبعث على التفاؤل وعلامات على تباطؤ التضخم وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024. وزاد المؤشر 3.4 بالمائة خلال الأسبوع.

أسعار الفائدة

وعززت قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنوك أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير آمال المستثمرين في أن أسعار الفائدة بلغت بالفعل ذروتها.

وقال جايلز كوجلان، كبير محللي السوق في شركة جي سي إف إكس ليمتد: “هناك تفاؤل حذر بأن هذه هي نهاية رفع أسعار الفائدة، لكن هذا السرد سابق لأوانه؛ لأننا بحاجة إلى معرفة كيف ستأتي البيانات”.

وأضاف كوجلان أن الأمر كله يعتمد على مسار التضخم.

وشهدت الأسهم العقارية أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2008 على الأقل مع صعودها 12.2 بالمائة إذ أدى ارتفاع السندات الحكومية إلى انخفاض العوائد في أوروبا وحول العالم.

كما زاد قطاع السيارات 1.7 بالمائة محققة مكاسب أسبوعية بلغت 6.2 بالمائة.

وارتفع سهم بي إم دبليو اثنين بالمائة وقفز سهم فولفو للسيارات 3.7 بالمائة.